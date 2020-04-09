Определена новая дата проведения чемпионата мира по легкой атлетике

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52727 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61835 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75748 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74990 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101193 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81889 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102124 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105689 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130787 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130279 просмотра

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Определена новая дата проведения чемпионата мира по легкой атлетике

Определена новая дата проведения чемпионата мира по легкой атлетике

Киев  •  УНН

 • 11245 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Всемирная легкая атлетика анонсировала новые даты проведения чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне (США), информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию.

Соревнования должны были состояться 6-15 августа 2021 года, однако из-за переноса Олимпийских игр на 2021 даты пришлось изменить. Таким образом, чемпионат мира будет проходить 15-24 июля 2022 года.

Сказано, что эти даты Совет Всемирной легкой атлетики утвердил после обсуждения с организаторами Игр Доброй воли в Бирмингеме и чемпионата Европы в Мюнхене. При этом была учтена возможность выступления атлетов на всех трех турнирах.

Отметим, что чемпионат Европы по легкой атлетике состоится 15-21 августа 2022 года в Мюнхене.

Как сообщалось, представительницу Украины назвали лучшей молодой легкоатлеткой мира.

Украинские Национальные Новости

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