Определена новая дата проведения чемпионата мира по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Всемирная легкая атлетика анонсировала новые даты проведения чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне (США), информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию.
Соревнования должны были состояться 6-15 августа 2021 года, однако из-за переноса Олимпийских игр на 2021 даты пришлось изменить. Таким образом, чемпионат мира будет проходить 15-24 июля 2022 года.
Сказано, что эти даты Совет Всемирной легкой атлетики утвердил после обсуждения с организаторами Игр Доброй воли в Бирмингеме и чемпионата Европы в Мюнхене. При этом была учтена возможность выступления атлетов на всех трех турнирах.
Отметим, что чемпионат Европы по легкой атлетике состоится 15-21 августа 2022 года в Мюнхене.
Как сообщалось, представительницу Украины назвали лучшей молодой легкоатлеткой мира.