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Візит прем'єра Хорватії в Україну: на порядку денному - економіка та енергетика

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Запланований в листопаді візит в Україну Прем'єр-міністра Хорватії пройде на тлі масштабного розвитку економічних зв'язків між двома нашими країнами. Про це в коментарі УНН повідомив почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч.

Так, почесний консул зазначив, що в кінці жовтня чотири великі високотехнологічні хорватські компанії - Ericsson Nikola Tesla, Comping, Multicom і Rubin-promet прийняли рішення вийти на ринок України. Він зазначив, що в Україні є великі можливості для IT-компаній.

Також, на думку Піріча, Україна зараз успішно реалізує цілу низку великих бізнес-проектів з Хорватією. Транспортний сектор, на думку Піріча, є ще одним перспективним напрямком.

Як вважає почесний консул України в Хорватії, взаємовигідне співробітництво з Україною забезпечить істотний внесок в досягнення стратегічних цілей Хорватії, таких як диверсифікація джерел енергозабезпечення та зміцнення енергетичної безпеки та стабільності країни.

На жаль, у зв'язку з пандемічною кризою був перенесений черговий бізнес-форум Україна - Хорватія.

"Я впевнений, що якщо не буде чогось надзвичайного, він обов'язково відбудеться. Економічні зв'язки між нашими країнами виходять на якісно новий укровень і настійно вимагають для реалізації проектів відповідної взаємодії. В цьому велику допомогу надає Торгово-промислова палата України", - підкреслив Піріч.

Також у цьому році коронавірус не дозволив продовжити гуманітарну акцію, що триває вже багато років. Але вона обов'язково буде відновлена в 2021-му році.

"Планувалося привезти до Хорватії 400 - 500 дітей біженців і загиблих солдат. Всі вони пройдуть реабілітацію наступного року. Те ж саме буде і з дитячим футбольним турніром, і приїздом українських команд в Хорватію на міжнародний Dalmatinca Cup", - сказав він.

З огляду на зростаючу інтенсивність міждержавних зв'язків майбутня зустріч Прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича з президентом України Володимиром Зеленським стане важливою і значущою з багатьох точок зору.

Під час їхніх переговорів, стверджують в почесному консульстві, пріоритетними будуть питання зміцнення практичної співпраці в економічній та енергетичній сферах та обмін досвідом мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Проведення запланованих заходів має сприяти залученню хорватських інвестицій в економіку України та збільшення товарообігу двох країн.

У практичному плані в програмі візиту буде відвідування компаній Метінвест, ДТЕК та інших бізнесів, які співпрацюють з Хорватією.

"Я сподіваюся, що українсько-хорватські відносини ще більше зміцняться у всіх напрямках, що принесе взаємну велику користь обом дружнім країнам", - наголосив почесний консул України в республіці.

Нагадаємо, на початку місяця візит до Хорватії здійснив віце-прем'єр-міністр України - міністр тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Андрієм Пленковичем, український політик обговорив з ним в тому числі і досвід Хорватії в питаннях безпечної реінтеграції окупованих територій і питаннях перехідного періоду.

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