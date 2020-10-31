Визит премьера Хорватии в Украину: на повестке дня – экономика и энергетика

Так, почетный консул отметил, что в конце октября четыре крупные высокотехнологические хорватские компании — Ericsson Nikola Tesla, Comping, Multicom и Rubin-promet приняли решение выйти на рынок Украины. Он отметил, что в Украине есть большие возможности для IT-компаний.

Также, по мнению Пирича, Украина сейчас успешно реализует целый ряд больших бизнес-проектов с Хорватией. Транспортный сектор по мнению Пирича является еще одним перспективным направлением.

Как полагает почетный консул Украины в Хорватии, взаимовыгодное сотрудничество с Украиной обеспечит существенный вклад в достижение стратегических целей Хорватии, таких как диверсификация источников энергообеспечения и укрепление энергетической безопасности и стабильности страны.

К сожалению, в связи с пандемическим кризисом был перенесен очередной бизнес-форум Украина — Хорватия.

“Я уверен, что если не будет чего-то чрезвычайного, он обязательно состоится. Экономические связи между нашими странами выходят на качественно новый укровень и настоятельно требуют для реализации проектов соответствующего взаимодействия. В этом большую помощь оказывает Торгово-промышленная палата Украины”, — подчеркнул Пирич.

Также в этом году коронавирус не позволил продолжить длящуюся уже много лет гуманитарную акцию. Но она обязательно будет возобновлена в 2021-м году.

“Планировалось привезти в Хорватию 400 — 500 детей беженцев и погибших солдат. Все они пройдут реабилитацию в следующем году. Также будет и с детским футбольным турниром, и приездом украинских команд в Хорватию на междунароный Dalmatinca Cup”, — сказал он.

Учитывая возросшую интенсивность межгосударственных связей предстоящая встреча Премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича с президентом Украины Владимиром Зеленским станет важной и значимой со многих точек зрения.

Во время их переговоров, утверждают в почетном консульстве, приоритетными будут вопросы укрепления практического сотрудничества в экономической и энергетической сферах и обмен опытом мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Проведение запланированных мероприятий должно способствовать привлечению хорватских инвестиций в экономику Украины и увеличению товарооборота двух стран.

В практичном плане в программе визита будет посещение компаний Метинвест, ДТЭК и других бизнесов, сотрудничающих с Хорватий.

“Я надеюсь, что украинско-хорватские отношения еще больше укрепятся во всех направлениях, что принесет взаимную большую пользу обеим дружественным странам”, — подчеркнул почетный консул Украины в республике.

Напомним, в начале месяца визит в Хорватию совершил вице-премьер-министр Украины — Министр временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Во время встречи с премьер-министром Республики Андреем Пленковичем, украинский политик обсудил с ним в том числе и опыт Хорватии в вопросах безопасной реинтеграции оккупированных территорий и вопросах переходного периода.