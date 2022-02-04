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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64870 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Візит на тлі можливого вторгнення РФ: в ОП підтвердили зустріч Зеленського і Шольца 14 лютого

Візит на тлі можливого вторгнення РФ: в ОП підтвердили зустріч Зеленського і Шольца 14 лютого

Київ • УНН

 • 23109 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Переговори Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца відбудуться 14 лютого, передає УНН із посиланням на Офіс Президента України.

Цитата

"14 лютого відбудуться переговори Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до нашої країни з першим офіційним візитом", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними ОП, ФРН є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах Нормандського формату. Візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи.

Як повідомляв УНН, канцлер ФРН Олаф Шольц 14 лютого вирушить до Києва, а на день пізніше відвідає Москву.

Українські Національні Новини

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