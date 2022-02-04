Візит на тлі можливого вторгнення РФ: в ОП підтвердили зустріч Зеленського і Шольца 14 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Переговори Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца відбудуться 14 лютого, передає УНН із посиланням на Офіс Президента України.
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"14 лютого відбудуться переговори Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до нашої країни з першим офіційним візитом", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними ОП, ФРН є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах Нормандського формату. Візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи.
Як повідомляв УНН, канцлер ФРН Олаф Шольц 14 лютого вирушить до Києва, а на день пізніше відвідає Москву.