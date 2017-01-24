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Військовослужбовця-контрактника засуджено за скоєння смертельної ДТП

Військовослужбовця-контрактника засуджено за скоєння смертельної ДТП

Київ • УНН

 • 7007 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. На Вінниччині військовослужбовця військової служби за контрактом Збройних Сил України засуджено за вчинення дорожньо-транспортної пригоди внаслідок якої загинула людина. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що старший прапорщик рухаючись на автомобілі “ГАЗ-66”, що належав військовій частини, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем “Volkswagen LT”. В результаті дорожньо-транспортної події, водій іномарки від отриманих травм загинув, а його пасажир отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 1 ст. 415 (порушення правил водіння транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого) ККУ та врахувавши, що обвинувачений щиро розкаювався, активно сприяв розкриттю злочину, відшкодував потерпілим завдані збитки, засудив його до тримання в дисциплінарному батальйоні строком 1 рік та 6 місяців.

 

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