Военнослужащий-контрактник осужден за совершение смертельного ДТП

Установлено, что старший прапорщик двигаясь на автомобиле "ГАЗ-66", что принадлежит военной части, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Volkswagen LT". В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель иномарки от полученных травм погиб, а его пассажир получил телесные повреждения средней тяжести.

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 415 (нарушение правил вождения транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего) УК Украины и учитывая, что обвиняемый искренне раскаивался, активно способствовал раскрытию преступления, возместил пострадавшим причиненный ущерб, приговорил его к содержанию в дисциплинарному батальоне сроком 1 год и 6 месяцев.