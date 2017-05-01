Військовослужбовець загинув у частині під Маріуполем

“За фактом смерті військовослужбовця слідчим Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.115 КК України”, — йдеться у повідомленні.

Триває слідство.

Нагадаємо, військовослужбовець 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти на території “ДНР” 30 квітня цього року помер від передозування наркотичними речовинами. За інформацією ГУР, за останні дві доби у з’єднаннях і частинах 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ у зв’язку з виплатою зарплати суттєво збільшилась кількість випадків вживання алкоголю та наркотичних речовин серед особового складу.