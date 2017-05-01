Военнослужащий погиб в части под Мариуполем

"По факту смерти военнослужащего следователем Волновахского отдела полиции ГУНП в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1ст.115 УК Украины", - говорится в сообщении.

Продолжается следствие.

Напомним, военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты на территории "ДНР" 30 апреля этого года умер от передозировки наркотическими веществами. По информации ГУР, за последние двое суток в соединениях и частях 1-го АК (Донецк) ВС РФ в связи с выплатой зарплаты существенно увеличилось количество случаев употребления алкоголя и наркотических веществ среди личного состава.