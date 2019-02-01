Військовослужбовець продавав зброю на Львівщині

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Львівській області затримали групу зловмисників, їх підозрюють у переробленні пістолетів у бойові та їх реалізації. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції області, передає УНН.

"Встановлено, що троє осіб віком 38, 36 та 32 роки, мешканці Кам'янка-Бузького, Пустомитівського та Миколаївського районів, один з яких - військовослужбовець, переробляли стартові пістолети у бойові та реалізовували їх мешканцям Львівської області за ціною від шести до семи тисяч гривень за одиницю. Вчора, 31 січня, у Миколаївському районі правоохоронці затримали зловмисників під час реалізації шести одиниць зброї", - йдеться в повідомленні.

У зловмисників виявили 18 пістолетів, перероблених для відстрілу бойових набоїв та більше ніж 100 патронів калібру 9 мм. Вилучена зброя та боєприпаси скеровані на експертизу.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Одного з підозрюваних затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві під час обшуку обшук у чоловіка, що міг бути причетний до торгівлі зброєю, знайшли автомат і набої до нього.

Українські Національні Новини

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