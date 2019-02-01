Военнослужащий продавал оружие во Львовской области

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79898 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102167 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136931 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135174 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131952 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126279 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163984 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117939 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Военнослужащий продавал оружие во Львовской области

Военнослужащий продавал оружие во Львовской области

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во Львовской области задержали группу злоумышленников, их подозревают в переработке пистолетов в боевые и их реализации. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции области, передает УНН.

"Установлено, что трое человек в возрасте 38, 36 и 32 года, жители Каменка-Бугского, Пустомытовского и Николаевского районов, один из которых - военнослужащий, перерабатывали стартовые пистолеты в боевые и реализовывали их жителям Львовской области по цене от шести до семи тысяч гривен за единицу. Вчера, 31 января, в Николаевском районе правоохранители задержали злоумышленников при реализации шести единиц оружия", - говорится в сообщении.

У злоумышленников обнаружили 18 пистолетов, переделанных для стрельбы боевыми патронами и более 100 патронов калибра 9 мм. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Одиного из подозреваемых задержали в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве во время обыска обыск у мужчины, который мог быть причастен к торговле оружием, нашли автомат и патроны к нему.

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