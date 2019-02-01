Военнослужащий продавал оружие во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во Львовской области задержали группу злоумышленников, их подозревают в переработке пистолетов в боевые и их реализации. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции области, передает УНН.
"Установлено, что трое человек в возрасте 38, 36 и 32 года, жители Каменка-Бугского, Пустомытовского и Николаевского районов, один из которых - военнослужащий, перерабатывали стартовые пистолеты в боевые и реализовывали их жителям Львовской области по цене от шести до семи тысяч гривен за единицу. Вчера, 31 января, в Николаевском районе правоохранители задержали злоумышленников при реализации шести единиц оружия", - говорится в сообщении.
У злоумышленников обнаружили 18 пистолетов, переделанных для стрельбы боевыми патронами и более 100 патронов калибра 9 мм. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Одиного из подозреваемых задержали в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве во время обыска обыск у мужчины, который мог быть причастен к торговле оружием, нашли автомат и патроны к нему.