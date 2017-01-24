Військовослужбовець отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У результаті масованого обстрілу позицій сил АТО з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу смт Станиця Луганська зазнав поранення український воїн. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Ю.Клименко, передає УНН з посиланням на прес-службу ЛОДА.
“Минулого вечора та протягом ночі ворог посилив інтенсивність обстрілів до критичного значення. Нажаль внаслідок ворожої агресії був поранений наш захисник. Разом з усією Луганщиною сподіваємось на скоріше одужання українського воїна”, — зазначив Ю.Клименко.
Крім того, протягом минулої доби та після півночі вздовж лінії розмежування російсько-окупаційні війська 22 рази порушували “режим тиші”, застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю.
Зокрема, у напрямку міста Попасна і сіл Новозванівка, Новоолександрівка та Троїцьке 20 разів використовувався вогонь з 122-мм самохідних артилерійських установок, 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У той же час бойовики з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі відкривали вогонь по укріпленнях українських військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району.