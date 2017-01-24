Военнослужащий получил ранение в результате обстрелов боевиков в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В результате массированного обстрела позиций сил АТО из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи пгт Станица Луганская получил ранение украинский воин. Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Ю.Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.
"Вчера вечером и в течение ночи враг усилил интенсивность обстрелов до критического значения. К сожалению в результате вражеской агрессии был ранен наш защитник. Вместе со всей Луганской областью надеемся на скорейшее выздоровление украинской воина", - отметил Ю.Клименко.
Кроме того, за прошедшие сутки и после полуночи вдоль линии разграничения российско-оккупационные войска 22 раза нарушали "режим тишины", применяя запрещенное минскими договоренностями оружие.
В частности, в направлении города Попасная и сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое 20 раз открывался огонь из 122-мм самоходных артиллерийских установок, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В то же время боевики из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды открывали огонь по укреплениям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района.