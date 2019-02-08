Військовополоненому моряку Небилиці передали листи підтримки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Військовополоненому українському моряку, командиру МБАК "Нікополь" Богдану Небилиці передали близько 25 листів зі словами підтримки. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні побачився зі своїм підзахисним українським військовополоненим Богданом Небилицею! Завжди з сяючим обличчям, посмішкою! Охайний і життєрадісний! Я довго випитував у нього, чого потребує у Лефортовській в'язниці. Багато привітів передавав. Нещодавно принесли йому близько 25 листів зі словами підтримки. Всіх дякує! Окремий привіт рідним!" - написав захисник.
Раніше повідомлялося, що 16 січня командиру МБАК "Нікополь", військовополоненому українському моряку Богдану Небилиці виповнилося 25 років.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли й захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі у порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.