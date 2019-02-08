Военнопленному моряку Небылице передали письма поддержки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Военнопленному украинскому моряку, командиру МБАК "Никополь" Богдану Небылице передали около 25 писем со словами поддержки. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook, передает УНН.
"Сегодня увиделся со своим подзащитным украинским военнопленным Богданом Небылицей! Всегда с сияющим лицом, улыбкой! Опрятный и жизнерадостный! Я долго выпытывал у него, в чем нуждается в Лефортовской тюрьме. Много приветов передавал. Недавно принесли ему около 25 писем со словами поддержки. Всех благодарит! Отдельный привет родным!" - написал защитник.
Ранее сообщалось, что 16 января командиру МБАК "Никополь", военнопленному украинскому моряку Богдану Небылице исполнилось 25 лет.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.