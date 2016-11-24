Військового засудили за викрадення боєприпасів на Рівненщині

Так, у жовтні 2015 року старший солдат, діючи умисно, викрав з розташування військової частини 35 бойових гранат Ф-1 та РГД-5, а за декілька днів по тому самовільно залишив місце служби та незаконно зберігав викраденні боєприпаси за місцем свого проживання.

Під час судового розгляду правопорушник вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Правопорушника визнали винним за ч.3 ст.410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю), ч.4 ст.407 (самовільне залишення військової частини) КК України та засудили до п'яти років ув'язнення.