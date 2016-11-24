Военного осудили за кражу боеприпасов в Ровенской области

Так, в октябре 2015 года старший солдат, действуя умышленно, похитил из расположения воинской части 35 боевых гранат Ф-1 и РГД-5, а через несколько дней самовольно оставил место службы и незаконно хранил похищенные боеприпасы по месту жительства.

Во время судебного разбирательства правонарушитель вину признал полностью и искренне раскаялся.

Правонарушитель признан виновным по ч.3 ст.410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.4 ст.407 (самовольное оставление воинской части) УК Украины и осужден к пяти годам заключения.