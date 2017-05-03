Військового заарештували за незаконний збут зброї на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На Дніпропетровщині старшому сержанту та його спільнику, яких затримали на збуті вогнепальної зброї та боєприпасів, обрали запобіжний захід. Про це УНН повідомили у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону України.
Напередодні травневих свят, 28 квітня 2017 р., суд м. Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою військовослужбовцю однієї з військових частин на Дніпропетровщині та його спільнику.
В якості альтернативи обом обвинуваченим судом визначена можливість внесення застави в розмірі 128 тис. грн.
Нагадаємо, у середу, 26 квітня 2017 року слідчими військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону спільно з працівниками ГУ БКОЗ СБ України затримано старшого сержанта та його поплічника, які систематично, без передбаченого законом дозволу, здійснювали збут вогнепальної зброї та бойових припасів.
У затриманих осіб правоохоронцями вилучено 2 автомата АКС, 960 набоїв калібру 5,45, 2 кг тротилу, 2 кг пластиду, 18 капсулів-детонаторів, 31 запал УЗРГМ, 3 запалювальні трубки, 13 електродетонаторів, 17 магазинів до АКС.
Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, санкцією якої передбачено покарання до семи років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, охоронця столичної фірми, який вигадав власне викрадення, судитимуть.