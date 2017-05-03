Военного арестовали за незаконный сбыт оружия на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Днепропетровской области старшему сержанту и его сообщнику, задержанных за сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, избрана мера пресечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Накануне майских праздников, 28 апреля 2017, суд Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей военнослужащему одной из воинских частей в Днепропетровской области и его сообщнику.
В качестве альтернативы обоим обвиняемым судом определена возможность внесения залога в размере 128 тыс. грн.
Напомним, в среду, 26 апреля 2017 следователи военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона совместно с работниками ГУ БКОП СБ Украины задержали старшего сержанта и его подельника, которые систематически, без предусмотренного законом разрешения, осуществляли сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов.
У задержанных лиц правоохранителями изъято 2 автомата АКС, 960 патронов калибра 5,45, 2 кг тротила, 2 кг пластида, 18 капсюлей-детонаторов, 31 пыл УЗРГМ, 3 зажигательные трубки, 13 электродетонаторов, 17 магазинов к АКС.
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, санкцией которой предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, охранника столичной фирмы, который придумал собственное похищение, судить.