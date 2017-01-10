У прокуратурі розповіли подробиці затримання військового комісара у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Правоохоронці викрили на хабарництві військового комісара та головного спеціаліста одного з районних військкоматів у Дніпрі. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Південного регіону.
За видачу документів з відміткою про зняття з військового обліку транспорту правопорушники вимагали та отримали від підприємця паливні талони загальною кількістю 500 л.
Встановлено, що отримане пальне військовослужбовці використовували у власних цілях для заправки своїх авто.
Безпосередньо під час одержання чергової суми хабаря правопорушників затримали правоохоронці.
Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Крім того, готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.