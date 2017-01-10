В прокуратуре рассказали подробности задержания военного комиссара в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Правоохранители разоблачили во взяточничестве военного комиссара и главного специалиста одного из районных военкоматов в Днепре. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
За выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта правонарушители требовали и получили от предпринимателя топливные талоны общим количеством 500 л.
Полученное топливо военнослужащие использовали в собственных целях для заправки своих авто.
Непосредственно во время получения очередной суммы взятки правонарушителей задержали правоохранители.
Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.
Кроме того, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.