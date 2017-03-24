Військовий загинув поблизу Троїцького внаслідок обстрілу бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад біля Троїцького на Луганщині загинув український військовий. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік населеного пункту Троїцьке Луганської області, загинув військовослужбовець Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.
У штабі зазначили, що обстріл позицій сил АТО на цьому напрямку вівся з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 23 березня, в зоні АТО троє українських військових зазнали поранень.