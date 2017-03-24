Военный погиб возле Троицкого в результате обстрела боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад возле Троицкого в Луганской области погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенного недалеко от населенного пункта Троицкое Луганской области, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что обстрел позиций сил АТО на этом направлении велся из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 23 марта, в зоне АТО трое украинских военных получили ранения.