Военный погиб возле Троицкого в результате обстрела боевиков

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенного недалеко от населенного пункта Троицкое Луганской области, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что обстрел позиций сил АТО на этом направлении велся из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 23 марта, в зоне АТО трое украинских военных получили ранения.