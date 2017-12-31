Військовий підірвався біля Кримського
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У зоні проведення АТО в районі населеного пункту Кримське через підрив вибухового пристрою отримав поранення один український військовий. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
“У результаті ворожих обстрілів вчора жоден український воїн не постраждав. Разом з тим в результаті підриву невстановленого вибухового пристрою отримав поранення один український військовослужбовець. Воїна було оперативно евакуйовано до військового госпіталю та прооперовано. Наразі його життю нічого не загрожує”, — сказав Мотузяник.
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За його словами, всього упродовж вчорашнього дня російсько-окупаційні війська в зоні АТО здійснили 4 прицільних обстріли українських позицій, у тому числі випусти 2 міни калібром 82 мм.
Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ.