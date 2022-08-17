Військовий облік для жінок: нардеп розповів, хто має піти до військкоматів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Військовозобов’язаними є ті жінки, які мають відповідний диплом про освіту, а не ті, хто працює не за спеціальністю. Про це на брифінгу розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.
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"На військовий облік повинні стати жінки, які отримали професійну освіту за відповідним фахом. Тобто це не ті, хто працює не за спеціальністю, а ті, хто має відповідний документ, що підтверджує їх рівень кваліфікації. На сьогодні це жінки, які мають військово-облікові спеціальності, а також тих професій, в яких може виникнути потреба Збройних сил. Це працівники медичної сфери, сфери харчування і технологій приготування харчової продукції; професії, пов’язані із засобами зв’язку чи з інформативними технологіями, з хімічною продукцією", – повідомив Веніславський.
Додамо
Нардеп зазначив, що до 1 жовтня такі жінки мають стати на військовий облік. Якщо вони цього не зроблять, то наразі жодних жорстких санкцій не застосовуватимуть, проте в майбутньому їх можуть ввести.
Нагадаємо
У Генштабі ЗСУ повідомили, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.