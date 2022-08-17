Военный учет для женщин: нардеп рассказал, кто должен пойти в военкоматы

Цитата

"На военный учет должны стать женщины, получившие профессиональное образование по соответствующей специальности. То есть это не те, кто работает не по специальности, а те, кто имеет соответствующий документ, подтверждающий их уровень квалификации. На сегодняшний день это женщины, которые имеют военно-учетные специальности, а также тех профессий, в которых может возникнуть потребность Вооруженных сил. Это работники медицинской сферы, сферы питания и технологий приготовления пищевой продукции; профессии, связанные со средствами связи или с информативными технологиями, с химической продукцией", – сообщил Вениславский.

Добавим

Нардеп отметил, что до 1 октября такие женщины должны встать на военный учет. Если они этого не сделают, то пока никакие жесткие санкции не будут применяться, однако в будущем их могут ввести.

Напомним

В Генштабе ВСУ сообщили, что женщин будут брать на военный учет только с их согласия.