Військовий на Донбасі скоїв самогубство, розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Зранку 30 квітня покінчив життя самогубством один військовослужбовець. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Операції об'єднаних сил, передає УНН.
"...зранку 30 квітня покінчив життя самогубством один військовослужбовець. Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання. На місці працювала слідча група національної поліції. Триває розслідування", - йдеться у повідомленні.
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У прес-службі також відзначили, що командування об’єднаних сил проведе детальне розслідування, його результати будуть оприлюднені.