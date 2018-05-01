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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военный на Донбассе совершил самоубийство, начато расследование

Киев • УНН

 • 9643 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил, передает УНН.

Военный на Донбассе совершил самоубийство, начато расследование

"... утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий. Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь. На месте работала следственная группа национальной полиции. Продолжается расследование", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что командование объединенных сил проведет детальное расследование, его результаты будут обнародованы.

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