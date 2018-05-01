Военный на Донбассе совершил самоубийство, начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил, передает УНН.
"... утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий. Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь. На месте работала следственная группа национальной полиции. Продолжается расследование", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также отметили, что командование объединенных сил проведет детальное расследование, его результаты будут обнародованы.