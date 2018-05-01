Военный на Донбассе совершил самоубийство, начато расследование

"... утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий. Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь. На месте работала следственная группа национальной полиции. Продолжается расследование", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что командование объединенных сил проведет детальное расследование, его результаты будут обнародованы.