Військовий контингент США в Польщі може бути збільшений
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство оборони США допускає збільшення свого військового контингенту в Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на на сайт відомства.
Глава Пентагону Джеймс Меттіс підкреслив, що Польща є союзником Вашингтона по НАТО. Глава американского оборонного відомства наголосив, що Сполучені Штати завжди розміщують війська в країнах-членах альянсу відповідно до їхніх потреб щодо забезпечення безпеки.
"Ми завжди відкриті для обговорень", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США готові обговорювати з союзниками та Північною Кореєю виведення своїх військ з Корейського півострова.