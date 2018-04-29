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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19239 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Військовий контингент США в Польщі може бути збільшений

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство оборони США допускає збільшення свого військового контингенту в Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на на сайт відомства.

Військовий контингент США в Польщі може бути збільшений

Глава Пентагону Джеймс Меттіс підкреслив, що Польща є союзником Вашингтона по НАТО. Глава американского оборонного відомства наголосив, що Сполучені Штати завжди розміщують війська в країнах-членах альянсу відповідно до їхніх потреб щодо забезпечення безпеки.

"Ми завжди відкриті для обговорень", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США готові обговорювати з союзниками та Північною Кореєю виведення своїх військ з Корейського півострова.

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