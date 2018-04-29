Военный контингент США в Польше может быть увеличен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министерство обороны США допускает увеличение своего военного контингента в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на на сайт ведомства.
Глава Пентагона Джеймс Меттис подчеркнул, что Польша является союзником Вашингтона по НАТО. Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда размещают войска в странах-членах альянса соответствии с их потребностями по обеспечению безопасности.
"Мы всегда открыты для обсуждений", - отметил он.
Как сообщал УНН, глава Пентагона Джеймс Меттис заявил, что США готовы обсуждать с союзниками и Северной Кореей вывода своих войск с Корейского полуострова.