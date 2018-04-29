Военный контингент США в Польше может быть увеличен

Глава Пентагона Джеймс Меттис подчеркнул, что Польша является союзником Вашингтона по НАТО. Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда размещают войска в странах-членах альянса соответствии с их потребностями по обеспечению безопасности.

"Мы всегда открыты для обсуждений", - отметил он.



Как сообщал УНН, глава Пентагона Джеймс Меттис заявил, что США готовы обсуждать с союзниками и Северной Кореей вывода своих войск с Корейского полуострова.