Військовий комісаріат: практично всі злочини в армії виявляють і розслідують військові прокурори

У військовому комісаріаті заявили про підтримку існування Військової прокуратури.

“Особливість роботи військової прокуратури в тому, що правопорушення, які вчиняються військовослужбовцями, мають свою специфіку і потребують специфічних знань для об’єктивної та законної правової оцінки. Військові прокурори — це особи, які володіють такими знаннями і можуть об’єктивно, професійно і оперативно виконувати визначені Законом повноваження у справах визначеної категорії”, — заявили у комісаріаті.

Як пояснюють військові комісари, про суттєві особливості відносин у військовій сфері свідчить те, що їх учасниками є особовий склад Збройних Сил України та інших військових формувань, миротворчі контингенти України в різних країнах світу, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України тощо, діяльність яких унормована законами про порядок проходження військової служби, сотнями нормативно-правових актів, настановами, інструкціями за напрямками військового управління, збереження, обслуговування та використання зброї, бойової і спеціальної техніки тощо.

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Саме військові прокурори стоять на сторожі правопорядку.

“У випадку виникнення надзвичайних подій, вчинення військовослужбовцями злочинів будь-якого характеру саме військові прокурори забезпечували та забезпечують адекватне оперативне реагування на всі такі виклики.

Підтверджує справедливість цієї позиції досвід взаємовідносин з цивільними правоохоронними органами. Як і в попередні роки, так і на сьогодні фактично всю діяльність з виявлення, розслідування злочинів, усунення їх причин та умов здійснюють військові прокурори.

Альтернативи такому правоохоронному органу за колом завдань, які вирішуються спільно з командуванням військових частин, не було і немає”, — впевнені у військовому комісаріаті.

Зважаючи на викладене вище, комісари заявили про підтримку військових прокурорів.

“У зв’язку з викладеним офіцери, військовослужбовці та особовий склад Черкаського обласного військового комісаріату підтримує ідею відновлення діяльності військових суддів та безумовного збереження та функціонування інституту військових прокуратур в Україні”, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву, в якій йдеться, що подібні твердження ґрунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на зважені реформи.

Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їхній діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 осіб, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 чиновник, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).