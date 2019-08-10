Военный комиссариат: практически все преступления в армии обнаруживают и расследуют военные прокуроры

В военном комиссариате заявили о поддержке существования военной прокуратуры.

"Особенность работы военной прокуратуры в том, что правонарушения, совершаемые военнослужащими, имеют свою специфику и требуют специфических знаний для объективной и законной правовой оценки. Военные прокуроры - это лица, которые обладают такими знаниями и могут объективно, профессионально и оперативно выполнять определенные Законом полномочия по делам определенной категории", - заявили в комиссариате.

Как объясняют военные комиссары, о существенных особенностях отношений в военной сфере свидетельствует то, что их участниками является личный состав Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, миротворческие контингенты Украины в разных странах мира, Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия Украины и т.д., деятельность которых нормирована законами о порядке прохождения военной службы, сотнями нормативно-правовых актов, установками, инструкциями по направлениям военного управления, сохранения, обслуживания и использования оружия, боевой и специальной техники и тому подобное.

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Именно военные прокуроры стоят на страже правопорядка.

"В случае возникновения чрезвычайных событий, совершения военнослужащими преступлений любого характера именно военные прокуроры обеспечивали и обеспечивают адекватное оперативное реагирование на все такие вызовы.

Подтверждает справедливость этой позиции опыт взаимоотношений с гражданскими правоохранительными органами. Как и в предыдущие годы, так и сегодня практически всю деятельность по выявлению, расследованию преступлений, устранение их причин и условий осуществляют военные прокуроры.

Альтернативы такому правоохранительному органову по кругу задач, которые решаются совместно с командованием воинских частей, не было и нет", - уверены в военном комиссариате.

Исходя из вышеизложенного, комиссары заявили о поддержке военных прокуроров.

"В связи с изложенным, офицеры, военнослужащие и личный состав Черкасского областного военного комиссариата поддерживает идею восстановления деятельности военных судей и безусловного сохранения и функционирования института военных прокуратур в Украине", - говорится в заявлении.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.

Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).