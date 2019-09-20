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Військовий госпіталь готовий прийняти мінера мосту Метро – депутат

Військовий госпіталь готовий прийняти мінера мосту Метро – депутат

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Олексія Белька, який погрожував підірвати столичний міст Метро, готовий прийняти військовий госпіталь в Києві. Про це повідомила народний депутат України Яна Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Військовий госпіталь Києва готовий прийняти його сьогодні. Письмове зобов‘язання госпіталь надав, дякую начальнику госпіталя генерала Казмірчуку, міністру міністерства у справах ветеранів Оксані Коляді (Гаврилюк) та міністру оборони. Також госпіталь надає швидку з екіпажем, що перевезе його від приміщення суду до госпіталя", - написала Зінкевич.

Також, вона вважає, що його утримання під вартою неприпустимим, необхідно проведення термінового лікування.

Нагадаємо, народний депутат Яна Зінкевич виявила бажання взяти на поруки Олексія Белька, який погрожував підірвати столичний міст Метро.

Раніше, Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на сході України.

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