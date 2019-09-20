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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 77234 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113612 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105384 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112133 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120524 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148736 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Военный госпиталь готов принять минера моста Метро - депутат

Военный госпиталь готов принять минера моста Метро - депутат

Киев  •  УНН

 • 11599 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, готов принять военный госпиталь в Киеве. Об этом сообщила народный депутат Украины Яна Зинкевич на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Военный госпиталь Киева готов принять его сегодня. Письменное обязательство госпиталь предоставил, спасибо начальнику госпиталя генералу Казмирчуку, министру министерства по делам ветеранов Оксане Коляде (Гаврилюк) и министру обороны. Также госпиталь придоставит скорую с экипажем, перевезет его от здания суда в госпиталь", - написала Зинкевич.

Также, она считает, что его содержание под стражей недопустимым, необходимо проведение срочного лечения.

Напомним, народный депутат Яна Зинкевич изъявила желание взять на поруки Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро.

Ранее, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на востоке Украины.

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