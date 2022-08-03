Військовий експерт розповів про ймовірність сухопутного вторгнення з боку білорусі

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«Загроза зі сторони білорусі є завжди, адже це частина території, з якої ведеться війна і летять ракети. Ми постійно спостерігаємо удосконалення систем, які можуть в подальшому посилювати загрозу з боку білорусі. Саме системи радіоелектронного подавлення призначені в тому числі для того, щоб ми не могли застосовувати безпілотні літальні апарати. Також вони можуть створювати перешкоди для наших літаків в тому випадку, коли ми почнемо відбивати агресивні дії з боку білоруської армії. Тому переміщення і розгортання таких установок створюють додаткову напруженість і додають факторів, які свідчать про можливу загрозу широкомасштабного вторгнення з боку білорусі», – повідомив Грабський.

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Щодо того, чи дійсно білоруська армія зможе здійснити сухопутне вторгнення, то експерт зазначає, що самостійно – ні. Білоруські військові можуть зробити це разом з російськими підрозділами. Останніх в достатній кількості та необхідної для наступу якості там немає. Тож наразі ЗСУ відстежують ситуацію, аби бути готовими в разі інтенсивного переміщення російських угруповань на територію білорусі. Проте, це будуть скоріше відволікаючі маневри, щоб не наші збройні сили утримували на півночі частину підрозділів.

«Щоб зосередити достатню кількість військ на білоруському напрямку, треба задати питання навіщо і які цілі переслідуються. В тому напрямку не існує ніяких цілей, окрім Києва. А Київ вони зараз взяти не можуть, щоб було доцільно зосереджувати таку велику кількість військ. Те, що можна там зробити – це лише відволікаючі або другорядні удари, щоб не допустити переміщення наших резервів на інші напрямки», – зазначив експерт.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ повідомляє, що у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки білорусь.