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Військовий аналітик оцінив шанси постачання бронетехніки та літаків: показовою є істерика рф напередодні "Рамштайну"

Київ • УНН

 • 2269078 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Вже завтра, 20 січня, відбудеться нова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). УНН поспілкувався з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим, з тим аби він оцінив перспективи цієї зустрічі та які ще види озброєння Україна може отримати від західних партнерів.

Військовий аналітик оцінив шанси постачання бронетехніки та літаків: показовою є істерика рф напередодні "Рамштайну"

Цитата

“Нас очікує докорінна зміна стратегії і тактики постачання високотехнологічного озброєння. Мовиться, скорше за все, про рішення про передачу бронетехніки. Я не виключаю, що буде позитивне рішення щодо передачі засобів ураження з дальністю понад 100 кілометрів. І я не виключаю можливості позитивного рішення щодо передачі нам літаків F15 та F16. Невипадково нервова реакція з боку російської федерації — сьогодні вже медведєв заявив про те, що у разі військової поразки російської федерації безпосередньо на полі бою не виключений так званий ядерний сценарій, і це напередодні „Рамштайн“. Це показово. Тобто російська федерація усвідомлює можливі позитивні моменти щодо військово-технічної підтримки з боку провідних країн в моменті переоснащення ЗСУ високотехнологічними засобами ураження”, — заявив аналітик.

Снєгирьов вважає, що погрози та шантаж з боку рф вже не мають жодного значення для постачання озброєння Україні, які з часом стає потужнішим і все більш високотехнологічним.

Деталі

“Якщо на початках це були засоби індивідуального захисту: шоломи бронежилети, то тепер ми вже говоримо про зенитні комплекси, системи ППО Patriot — це найсучасніша зброя. Відповідно, коли називають можливі терміни постачання танків, а це Challenger-2, які вважаються найкращими в світі, плюс відповідно, наразі ведуться перемовини щодо постачання „леопардів“, то це корінний злам у самому моменті сприйняття як російських погроз, так, відповідно, усвідомлення спроможності Збройних Сил України не тільки вести активну оборону, але й відповідно, деокупувати тимчасово захоплені території”, — наголосив він.

Також висловив свою позицію Снєгирьов і щодо можливості отримання Україною літаків, зауваживши, що не слід шукати зраду.

“Власне, давайте говорити про те, що в червні Сенат США прийняв рішення про виділення 100 мільйонів доларів на навчання українських літунів з опанування саме літаків F15 — F16. Що таке F 15, 16? Це фактично основа система ППО країн заходу, тому я зі стриманим оптимізмом очікую результатів „Рамштайн“. Якщо виділяє такі гроші на навчання, відповідно, мають бути і наступні кроки. Наступні кроки це передання літаків і гелікоптерів. Чому затягнули до січня? Пояснюю, термін навчання 6-8 місяців тому ніякої зради немає. Те саме стосується і систем NASAMS та інших — термін навчання до півроку. Про це варто говорити. І друге, вирішується питання паралельно логістики, — це не тільки перекидання цих зразків техніки, але, перш за все, створення ремонтних баз на територія країн, які межують з Україною. В першу чергу, це Румунія, Польща, Чехія та інші, бо на території України, яка знаходяться під ударом ракет з боку російської федерації, розмістити ремонтні заводи немає жодного сенсу. Тому, українці, жодної зради немає. Це комплекс питань, які наразі змушені вирішувати не тільки українські військові, але відповідно й наші західні партнери”, — пояснив експерт.

Додамо

В ексклюзивному інтерв’ю УНН, міністр оборони України Олексій Резніков також говорив, що очікує хороших новин від зустрічі у форматі “Рамштайн”, і це попри те, що деякі рішення про передачу озброєння, які планувалося оголосити офіційно саме там, були вже оприлюдненні представниками країн-партнерів.

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