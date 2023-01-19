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Военный аналитик оценил шансы поставки бронетехники и самолетов: показательна истерика рф накануне "Рамштайна"

Киев • УНН

 • 2269078 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Уже завтра, 20 января, состоится новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). УНН пообщался с военным аналитиком Дмитрием Снегиревым, с тем чтобы он оценил перспективы этой встречи и какие еще виды вооружения Украина может получить от западных партнеров.

Военный аналитик оценил шансы поставки бронетехники и самолетов: показательна истерика рф накануне "Рамштайна"

Цитата

“Нас ожидает коренное изменение стратегии и тактики поставок высокотехнологичного вооружения. Говорится, скорее всего, о решении о передаче бронетехники. Я не исключаю, что будет положительное решение по передаче средств поражения с дальностью свыше 100 километров. И я не исключаю возможности положительного решения по передаче нам самолётов F15 и F16. Неслучайна нервная реакция со стороны российской федерации — сегодня уже медведев заявил о том, что в случае военного поражения российской федерации непосредственно на поле боя не исключен так называемый ядерный сценарий, и это накануне „Рамштайн“. Это показательно. То есть российская федерация осознаёт возможные положительные моменты относительно военно-технической поддержки с стороны ведущих стран в моменте переоснащения ВСУ высокотехнологичными средствами поражения”, — заявил аналитик.

Снегирёв считает, что угрозы и шантаж с стороны рф уже не имеют никакого значения для поставок вооружения Украине, которые со временем становится более мощными и всё более высокотехнологичными.

Детали

“Если на начальном этапе это были средства индивидуальной защиты: шлемы бронежилеты, то теперь мы уже говорим о зенитных комплексах, системах ПВО Patriot — это самое современное оружие. Соответственно, когда называют возможные сроки поставки танков, а это Challenger-2, которые считаются лучшими в мире, плюс соответственно, сейчас ведутся переговоры о поставках „леопардов“, то это коренной перелом в самом моменте восприятия как российских угроз, так, соответственно, осознания способности Вооруженных Сил Украины не только вести активную оборону, но и соответственно, деоккупировать временно захваченные территории”, — подчеркнул он.

Также высказал свою позицию Снегирёв и относительно возможности получения Украиной самолётов, отметив, что не следует искать "зраду".

“Собственно, давайте говорить о том, что в июне Сенат США принял решение о выделении 100 миллионов долларов на обучение украинских летчиков по освоению именно самолетов F15 — F16. Что такое F 15, 16? Это фактически основа система ПВО стран запада, поэтому я со сдержанным оптимизмом ожидаю результатов „Рамштайн“. Если выделяет такие деньги на обучение, соответственно, должны быть и следующие шаги. Следующие шаги - это передача самолетов и вертолетов. Почему затянули до января? Объясняю, срок обучения 6-8 месяцев, поэтому никакой "зрады" нет. То же касается и систем NASAMS и других — срок обучения до полугода. Об этом стоит поговорить. И второе, решается вопрос параллельно логистики, — это не только переброска этих образцов техники, но, прежде всего все, создание ремонтных баз на территории стран, которые граничат с Украиной. В первую очередь, это Румыния, Польша, Чехия и другие, потому что на территории Украины, которая находятся под ударом ракет с стороны российской федерации, разместить ремонтные заводы не имеет никакого смысла. Поэтому, украинцы, никакой "зрады" нет. Это комплекс вопросов, которые сейчас вынуждены решать не только украинские военные, но соответственно и наши западные партнеры”, — пояснил эксперт.

Добавим

В эксклюзивном интервью УНН, министр обороны Украины Алексей Резников также говорил, что ожидает хороших новостей от встречи в формате “Рамштайн”, и это несмотря на то, что некоторые решения о передаче вооружения, которые планировалось объявить официально именно там, были уже обнародованы представителями стран-партнеров.

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