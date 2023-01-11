Військових рф не пропускають на кордоні додому попри кінець служби - Луганська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Військових рф, у яких добіг кінця строк служби, не пропускають на кордоні додому, а останні цивільні лікарні Луганської області бойовики переобладнують під шпиталі. Про це повідомляє Луганська ОВА у середу, 11 січня, у Telegram, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, на захопленій ворогом території не залишилося жодного міста, де значну кількість місць в лікарнях не займають військові рф. А подекуди і всі.
Черговою жертвою загарбників стала лікарня у Вознесенівці (колишньому Червонопартизанську).
Більше того, як повідомляють у Центрі національного спротиву, окупанти, аби дискредитувати ЗСУ, можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є цивільне населення, вказують в ОВА.
Цитата
"Якщо військового рф поставлять у цих шпиталях на ноги – одразу на фронт. Якщо звільнили зі служби – вибору теж не залишається. От чоловіки з башкірїї жаліються, що їх затримали на кордоні і не пускають на росію. До пункту пропуску їхали на таксі, у зворотному напрямку знайшли тільки трактор", - зазначають у Луганській ОВА.
Доповнення
На Сватівському напрямку точаться бої, відстань до противника подекуди 40 метрів.