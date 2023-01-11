Военных рф не пропускают на границе домой несмотря на конец службы - Луганская ОВА

Детали

Как сообщается, на захваченной врагом территории не осталось ни одного города, где значительное количество мест в больницах не занимают военные рф. А местами и все.

Очередной жертвой захватчиков стала больница в Вознесеновке (бывшем Краснопартизанске).

Более того, как сообщают в Центре национального сопротивления, оккупанты, чтобы дискредитировать ВСУ, могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население, указывают в ОВА.

Цитата

"Если военного рф поставят в этих госпиталях на ноги – сразу на фронт. Если уволили со службы – выбора тоже не остается. Вот мужчины из башкирии жалуются, что их задержали на границе и не пускают на россию. До пункта пропуска ехали на такси, в обратном направлении нашли только трактор", - отмечают в Луганской ОВА.

Дополнение

На Сватовском направлении идут бои, расстояние до противника местами 40 метров.