Военных рф не пропускают на границе домой несмотря на конец службы - Луганская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Военных рф, у которых подошел к концу срок службы, не пропускают на границе домой, а последние гражданские больницы Луганской области боевики переоборудуют под госпитали. Об этом сообщает Луганская ОВА в среду, 11 января, в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, на захваченной врагом территории не осталось ни одного города, где значительное количество мест в больницах не занимают военные рф. А местами и все.
Очередной жертвой захватчиков стала больница в Вознесеновке (бывшем Краснопартизанске).
Более того, как сообщают в Центре национального сопротивления, оккупанты, чтобы дискредитировать ВСУ, могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население, указывают в ОВА.
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"Если военного рф поставят в этих госпиталях на ноги – сразу на фронт. Если уволили со службы – выбора тоже не остается. Вот мужчины из башкирии жалуются, что их задержали на границе и не пускают на россию. До пункта пропуска ехали на такси, в обратном направлении нашли только трактор", - отмечают в Луганской ОВА.
Дополнение
На Сватовском направлении идут бои, расстояние до противника местами 40 метров.