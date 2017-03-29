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Військові ЗСУ почали знищувати зібрані у районі Балаклії боєприпаси

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Військовослужбовці ЗС України приступили до знищення боєприпасів, зібраних під час ліквідації наслідків надзвичайної події на арсеналі у Балаклії на Харківщині, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

Військові сапери зробили пробну закладку, щоб після підриву проаналізувати результати вибуху з метою підтвердження розрахунків щодо сили ударної хвилі, розльоту осколків тощо.

Як зазначив начальник відділу мінної безпеки та інженерних загороджень інженерної служби Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ, полковник Сергій Марценюк, це робиться для з’ясування того, скільки боєприпасів по тоннажу можна буде знищувати саме на цьому місці з дотриманням заходів безпеки.

Ділянку, де відбувається знищення боєприпасів, обрано на відстані близько 10 кілометрів від райцентру з урахуванням усіх існуючих та можливих факторів, що забезпечує безпеку під час підриву та унеможливлює розліт осколків.

Місцева влада поінформувала населення через міські засоби масової інформації та соціальні мережі про те, що військові приступили до знищення боєприпасів.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Українські Національні Новини

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