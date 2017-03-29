Военные ВСУ начали уничтожать собранные в районе Балаклеи боеприпасы

Военные саперы сделали пробную закладку, чтобы после подрыва проанализировать результаты взрыва с целью подтверждения расчетов по силе ударной волны, разлета осколков и тому подобное.

Как отметил начальник отдела минной безопасности и инженерных заграждений инженерной службы Главного управления оперативного обеспечения ВСУ, полковник Сергей Марценюк, это делается для выяснения того, сколько боеприпасов по тоннажу можно будет уничтожать именно на этом месте с соблюдением мер безопасности.

Участок, где происходит уничтожение боеприпасов, выбран на расстоянии около 10 километров от райцентра с учетом всех существующих и возможных факторов, что обеспечивает безопасность во время подрыва и исключает разлет осколков.

Местные власти проинформировали население через городские средства массовой информации и социальные сети о том, что военные приступили к уничтожению боеприпасов.

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.