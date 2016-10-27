Військові ЗСУ на 60% забезпечені матеріальними засобами - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Військові Збройних сил України станом на сьогодні забезпечені матеріальними засобами на 60%. Про це під час брифінгу щодо речового забезпечення військовослужбовців ЗСУ повідомив директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Володимир Гулєвич, передає УНН.
“Речове забезпечення також 100% на Мінобороні, і на сьогодні поставлено близько 60% матеріальних засобів згідно з нашими планами”, - повідомив В.Гулевич.
Також зазначається, що з 1,5 млрд. грн, виділених на 2016 рік, поставлено матеріальних засобів на 800 млн грн.
“Це 20 тис. бронежилетів, 20 тис. шоломів, 150 тис. комплектів літньої форми одягу, 173 тис. пар взуття, 1,5 тис. наметів, 135 тис. комплектів білизни натільної, 69 тис. курток зимових, 50 тис. зимових штанів, 55 тис шапок зимових, 40 тис. рукавиць, 55 тис. костюмів захисту від води і т.д.”, - зазначив директор департаменту держзакупівель.