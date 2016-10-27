Военные ВСУ на 60% обеспечены материальными средствами - Минобороны

"Вещевое обеспечение также 100% на Минобороны, и на сегодня поставили около 60% материальных средств согласно нашим планам", - сообщил В.Гулевич.

Также отмечается, что из 1,5 млрд грн, выделенных на 2016 год, поставили материальных средств на 800 млн грн.

"Это 20 тыс. бронежилетов, 20 тыс. шлемов, 150 тыс. комплектов летней формы одежды, 173 тыс. пар обуви, 1,5 тыс. палаток, 135 тыс. комплектов белья нательного, 69 тыс. курток зимних, 50 тыс. зимних брюк, 55 тыс. шапок зимних, 40 тыс. рукавиц, 55 тыс. костюмов защиты от воды и т.д.", - отметил директор департамента госзакупок.