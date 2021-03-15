Військові у М'янмі ввели воєнний стан в двох районах Янгона

Що відомо

Особливі повноваження стосуються районів Хлайнтайа і Швепіта, що знаходяться в Північному окрузі мегаполіса. Раніше в той же день силовики вбили в районі Хлайнтайа не менше 15 демонстрантів. Загальна кількість убитих під час протестів в М’янмі з моменту державного перевороту на початку лютого перевищила 120 осіб.

Що передувало

Організація Об’єднаних Націй різко засудила насильство проти протестувальників у М’янмі, закликавши посилити міжнародну підтримку демонстрантів.

Раніше Асоціація допомоги політичним в’язням в М’янмі повідомила, що щонайменше 38 людей загинули в неділю в різних містах країни під час розгону силами безпеки антивоєнних демонстрацій.

Військовий переворот та протести у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М’їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Утім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.