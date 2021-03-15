Военные в Мьянме ввели военное положение в двух районах Янгона

Что известно

Особые полномочия касаются районов Хлайнтайа и Швепита, находящихся в Северном округе мегаполиса. Ранее в тот же день силовики убили в районе Хлайнтайа не менее 15 демонстрантов. Общее количество убитых во время протестов в Мьянме с момента государственного переворота в начале февраля превысила 120 человек.

Что предшествовало

Организация Объединенных Наций резко осудила насилие против протестующих в Мьянме, призвав усилить международную поддержку демонстрантов.

Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщила, что по меньшей мере 38 человек погибли в воскресенье в разных городах страны во время разгона силами безопасности антивоенных демонстраций.

Военный переворот и протесты в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он должен быть главной лицом государства.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

1 марта Аун Сан Су Чжи предстала перед судом военных.