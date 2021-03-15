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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 51978 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72610 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110037 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145583 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195942 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Военные в Мьянме ввели военное положение в двух районах Янгона

Военные в Мьянме ввели военное положение в двух районах Янгона

Киев  •  УНН

 • 11425 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Захватив власть в Мьянме военная хунта после протестов в воскресенье, 14 марта, ввела военное положение в двух районах крупнейшего города страны Янгона. Командующий регионом Янгон получает соответствующие полномочия, чтобы "более эффективно поддерживать безопасность, а также обеспечивать законность и спокойствие", говорится в заявлении путчистов, зачитанном по государственному телевидению, передает УНН со ссылкой на DW.

Что известно

Особые полномочия касаются районов Хлайнтайа и Швепита, находящихся в Северном округе мегаполиса. Ранее в тот же день силовики убили в районе Хлайнтайа не менее 15 демонстрантов. Общее количество убитых во время протестов в Мьянме с момента государственного переворота в начале февраля превысила 120 человек.

Что предшествовало

Организация Объединенных Наций резко осудила насилие против протестующих в Мьянме, призвав усилить международную поддержку демонстрантов.

Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщила, что по меньшей мере 38 человек погибли в воскресенье в разных городах страны во время разгона силами безопасности антивоенных демонстраций.

Военный переворот и протесты в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Бывший генерал и по сей день вице-президент Мьин Све теперь должен выполнять роль переходного главы государства. Впрочем, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет продолжаться чрезвычайное положение, именно он должен быть главной лицом государства.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

1 марта Аун Сан Су Чжи предстала перед судом военных.

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