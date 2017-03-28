Військові Туреччини отримали перші автомати внутрішнього виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На озброєння армії Туреччини надійшла перша партія автоматичної зброї внутрішнього виробництва, в рамках програми переведення військових країни на переважне забезпечення вітчизняною зброєю та військовою технікою, передає УНН з посиланням на Анадолу.
"Вітчизняний автомат був запущений в Туреччині в серійне виробництво на початку 2017 року, і він вже використовується у збройних силах", - заявив генеральний директор корпорації механічної і хімічної промисловості (МКЕ) Туреччини Ахмет Ташкин.
За його словами, 15 років тому частка вітчизняної продукції оборонної промисловості в арсеналі збройних сил Туреччини складала 20%, а сьогодні цей показник становить 60%.
Він додав, що довгостроковою метою є підвищення рівня забезпечення Збройних сил Туреччини продукцією вітчизняної оборонної промисловості до 80%.
Глава МКЕ також відзначив високу ефективність зброї турецького виробництва, що застосовується під час операції "Щит Євфрату".
Нагадаємо, що Туреччина бере участь в антитерористичній операції "Щит Євфрату", яка з 24 серпня 2016 року триває на півночі Сирії.
Як повідомляв УНН, 22 березня уряд Німеччини скорочує експорт озброєнь в Туреччину.
Раніше 14 березня прем'єр-міністр України В.Гройман запропонував Туреччині спільно випускати літаки.