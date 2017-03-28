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Военные Турции получили первые автоматы внутреннего производства

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. На вооружение армии Турции поступила первая партия автоматического оружия внутреннего производства, в рамках программы перевода военных страны на преимущественное обеспечение отечественным оружием и военной техникой, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

"Отечественный автомат был запущен в Турции в серийное производство в начале 2017 года, и он уже используется в вооруженных силах", - заявил генеральный директор корпорации механической и химической промышленности (МКЭ) Турции Ахмет Ташкін.

По его словам, 15 лет назад доля отечественной продукции оборонной промышленности в арсенале вооруженных сил Турции составляла 20%, а сегодня этот показатель достигает 60%.

Он добавил, что долгосрочной целью является повышение уровня обеспечения вооруженных сил Турции продукцией отечественной оборонной промышленности до 80%.

Глава МКЭ также отметил высокую эффективность оружия турецкого производства, которое применяется во время операции "Щит Евфрата".

Напомним, что Турция принимает участие в антитеррористической операции "Щит Евфрата", которая с 24 августа 2016 года продолжается на севере Сирии.

Как сообщал УНН, 22 марта правительство Германии сократило экспорт вооружений в Турцию.

Ранее 14 марта премьер-министр Украины В.Гройман предложил Турции совместно выпускать самолеты.

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