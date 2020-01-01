Військові США застосували сльозогінний газ проти протестувальників біля посольства у Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Американські військовослужбовці застосували сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, які зібралися біля посольства США у Багдаді. Про це в середу повідомив телеканал Al Arabiya, пише УНН.
Відзначається, що військовослужбовці США застосували сльозогінний газ після того, як протестуючі спробували підпалити дах будівлі посольства.
За даними телеканалу, десятки протестуючих ночували біля воріт американської дипмісії. На другий день протестів до будівлі посольства стало прибувати ще більше число демонстрантів.
Масова акція перед американським посольством в Багдаді почалася 31 грудня в знак протесту проти вчиненої за день до цього атаки ВПС США на табір шиїтського угруповання “Катаїб Хезболлах” в прикордонному з Сирією місті Ель-Каїм. В результаті нальоту загинули 25 осіб, не менше 50 ополченців отримали поранення. Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що за організацією нападу на комплекс посольства США в Багдаді 31 грудня стоять “терористи і союзники Ірану”.