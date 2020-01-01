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Военные США применили слезоточивый газ против протестующих возле посольства в Багдаде

Военные США применили слезоточивый газ против протестующих возле посольства в Багдаде

Киев  •  УНН

 • 18405 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Американские военнослужащие применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые собрались у посольства США в Багдаде. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya, пишет УНН.

Отмечается, что военнослужащие США применили слезоточивый газ после того, как протестующие попытались поджечь крышу здания посольства.

По данным телеканала, десятки протестующих ночевали у ворот американской дипмиссии. На второй день протестов к зданию посольства стало прибывать еще большее число демонстрантов.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки “Катаиб Хезболлах” в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде 31 декабря стоят “террористы и союзники Ирана”.

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