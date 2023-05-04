Військові рф збільшили кількість блокпостів навколо Луганська: перевіряють чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Навколо тимчасово окупованого Луганська ретельно перевіряють чоловіків, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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"Військові рф збільшили кількість блокпостів навколо Луганська, де перевіряють усіх чоловіків. Нещодавно вони зупинили автобус з Довжанська. Із п’яти чоловіків, яких вивели для перевірки, повернулися лише троє. Крім того, військові автомобілі можуть зупинитися в будь-якій точці міста і провести обшук цивільного транспорту. Посилилися перевірки мобільних телефонів на наявність інформації в додатках", - повідомив Лисогор.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ворог все частіше застосовує на Луганщині зняту з озброєння броньовану техніку.
"Вогневий вплив ворог не зменшує, намагаючись вразити населені пункти та позиції наших військових. Застосовує як реактивну, так і ствольну артилерію. Також все частіше росіяни використовують застарілі моделі бойових машин піхоти, раніше зняті з озброєння. Зараз повертають, щоб було, на чому воювати. До речі, днями вони втратили ще дві БМП-1", - зазначив Лисогор.
"У районі Білогорівки противник намагався відшукати слабкі місця в нашій обороні, але його наступальні дії ні до чого не призвели. Макіївка і Білогорівка минулої доби опинилися під артилерійським ураженням з боку росіян", - додав голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Уночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів типу Shahed з 24 та один розвідувальний безпілотник.