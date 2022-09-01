Військові рф завдали ракетного удару по Одещині, постраждалих немає - речник ОВА

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"Одещина. Ракетна атака ворога. Удар із території тимчасово захопленого Криму. Одна ракета "онікс" знищена силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Доповнення

російські окупанти раніше завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одещини. Ракета типу Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Травмованих немає.